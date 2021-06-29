Украина готова сотрудничать с ЧБТР по четырем направлениям, – вице-премьер

Украина открыта для сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) по четырем приоритетным направлениям, таким как технологическое производство, безопасность жизни, энергетическая безопасность и декарбонизация, а также по региональным проектам малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко по итогам ежегодного 23 заседания Совета управляющих ЧБТР.

По словам Любченко, Украина открыта для сотрудничества и сформировала перспективные отрасли для развития и, соответственно, для инвестирования.

"Украина имеет незаурядные возможности для развития бизнеса. Сейчас мы сформировали четыре перспективные группы отраслей: технологическое производство, безопасность жизни, энергетическая безопасность и декарбонизация и реализация региональных проектов малого и среднего бизнеса. К последней группе можно отнести развитие бизнеса в сельском хозяйстве, пищевую и легкую промышленность. Именно эти виды экономической деятельности станут точками роста экономики нашего государства. Итак, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, вашу финансовую поддержку проектов и реформ в Украине", – сказал Любченко.

Всего в Украине Черноморский банк реконструкции и развития одобрил к реализации 52 программы на сумму почти 820 млн евро. Крупнейшие проекты, которые сейчас реализуются: заем Метинвеста на сумму 62 млн евро по финансированию закупок специализированного оборудования и оборудования; заем АБ "Укргазбанк" на сумму 30 млн евро для содействия финансирования зеленой энергетики, включая энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и другие "зеленые" проекты.

Черноморский банк торговли и развития был основан в 1999 году на основании соответствующего Соглашения между странами-членами ОЧЭС с целью углубления интеграции и укрепления связей между странами Черноморского экономического сотрудничества. Соучредителями банка выступили 11 стран: Украина, Греция, Турция, Болгария, Румыния, Албания, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Россия. Приоритетными для банка являются вопросы, касающиеся транспортных сообщений, энергетики, сельского хозяйства, торговли и тому подобное.