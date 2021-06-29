Транспортные предприятия увеличили перевозку грузов на 3,7%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 237,5 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 0,4% – до 113,2 млрд ткм.

Железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-мае 2021 года перевезено 122,1 млн тонн грузов, что на 1,9% больше, чем в январе-мае 2020 года. Автомобильным было перевезено 80,3 млн тонн (+13,3%), водным – 1,6 млн тонн (-6,4%), трубопроводным – 33,5 млн тонн (-8,6%), авиационным – 0,03 млн тонн (+0,8%).

Ранее сообщалось, что транспортные предприятия Украины в январе-марте 2021 года сократили перевозку грузов на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 135,3 млн тонн.