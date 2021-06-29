Верховный Суд отказался отменить бесплатную передачу газовых сетей компаниям Фирташа
Соответствующее решение Верховный Суд вынес 23 июня, передает Finbalance.
Согласно материалам суда, прокуратура требовала признать сделку незаконной, поскольку она была заключена с нарушением установленного порядка предоставления в пользование госимущества. Прокурор указывал, что исключительные полномочия по распоряжению государственным имуществом принадлежат ФГИ, а Кабинет министров и Минэнерго не имели права распоряжаться спорным имуществом и передавать его бесплатно в пользование хозяйствующему субъекту частной формы собственности.
Суды первой и апелляционной инстанций с доводами прокурора не согласились отметив, что спорный договор заключен между ответчиками во исполнение постановления Кабинета министров, которым определен порядок использования госимущества (газораспределительных систем), используемого для обеспечения распределения природного газа и не подлежащего приватизации, а Минэнерго определено органом управления этим имуществом.
Верховный Суд пришел к выводу, что соответствующие постановления Кабмин до сих пор действуют, а каких-либо доказательств их отмены в установленном законом порядке, материалы дела не содержат.
Как сообщалось, в начале июня Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) провело 47 обысков, в том числе в Министерстве энергетики, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, у 37 операторов газораспределительных систем и по местам проживания бывших чиновников министерства.
По данным ГБР, в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным, чем был нанесен ущерб государству на сумму 1,49 млрд грн.