Нацбанк не предлагал вводить новые санкции против российских банков

Национальный банк Украины не предлагал применить санкции к новым банкам и небанковским финансовым учреждениям, инициируя продление санкций, в частности, в отношении ряда российских банков, которое 24 июня было введено соответствующим указом президента №264.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ агентству Интерфакс-Украина.

"Согласно предложениям НБУ, было продлено действие санкций, которые были введены в 2018 году и срок которых истекал в июне 2021 года. Предложения применить санкции к новым банкам и небанковским финучреждениям Нацбанк не предоставлял", – указано в сообщении регулятора.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом №264 от 24 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций в отношении 55 российских банков, платежным систем и так называемым "центральным банкам" из ОРДЛО.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, "Банк Москвы", "Газпром Банк", банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", "Сбербанк России", а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.