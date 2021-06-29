Сын Шуфрича решил оформить долю в "Киевском речном порту"

Сын народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) – Александр – планирует приобрести 10,8 млн акций (23,5% ) в ЧАО "Киевский речной порт".

Об этом Шуфрич-младший сообщил в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (SMIDA), передает Liga.net.

"Я, Шуфрич Александр Нестерович, сообщаю о своем намерении приобретения значительного пакета акций ЧАО "Киевский речной порт" в количестве 10,8 млн штук. На дату подачи и обнародования сообщения мне и моим аффилированным лицам простые акции общества не принадлежат", – говорится в заявлении Шуфрича.

Всего актуальные акционеры компании разделяют 46 млн акций речпорта. Желаемая доля Шуфрича в них составит 23,5%.

Согласно данным госреестра, 24,99% речпорта владеет ООО "Сант Гален Холдинг", 24% принадлежит ООО "Денди инвест", еще 22,5% – ООО "Сучасне партнерство" Вячеслава Русанова.

Бенефициарами предприятия черед "Денди-инвест" указан бизнесмен и экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский и члены его семьи, черед "Сант Гален Холдинг" – Ирина Коваленко, через "Сучасне партнерство" – Вячеслав Русанов.

Согласно YouControl, "Современное партнерство" и "Сант Гален Холдинг" и рание имели отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу. Шуфрич - нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны во времена президентства Виктора Януковича.