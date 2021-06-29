Рада создала специальную комиссию для защиты прав инвесторов

Верховная Рада решила создать Временную специальную парламентскую комиссию по вопросам защиты прав инвесторов.

Соответствующий проект постановления №5659 поддержали 312 народных депутатов.

Главой временной комиссии избрана нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, а ее заместителем – депутат от группы "Доверие" Лариса Билозир. В целом в состав Временной специальной комиссии войдет 13 народных депутатов Украины.

Срок деятельности Временной специальной комиссии составтт один год со дня ее образования.

Основными задачами создания парламентской комиссии указаны: