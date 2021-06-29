Рада создала специальную комиссию для защиты прав инвесторов
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Верховная Рада решила создать Временную специальную парламентскую комиссию по вопросам защиты прав инвесторов.
Соответствующий проект постановления №5659 поддержали 312 народных депутатов.
Главой временной комиссии избрана нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, а ее заместителем – депутат от группы "Доверие" Лариса Билозир. В целом в состав Временной специальной комиссии войдет 13 народных депутатов Украины.
Срок деятельности Временной специальной комиссии составтт один год со дня ее образования.
Основными задачами создания парламентской комиссии указаны:
- подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;
- определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;
- обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
- осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций;
- сбор и анализ полномочий, информации для проведения парламентских слушаний о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами, нарушений прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.