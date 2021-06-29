НБУ аннулировал лицензии пяти финансовых компаний за отказ от проверки

Национальный банк Украины по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение применить к пяти финансовым компаниям меру воздействия в виде отзыва (аннулирования) всех лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 25 июня 2021 года.

Мера воздействия применена к:

ООО "ФК "Плаза Финанс" (ЕГРПОУ 40514332)

ООО "ФК "Лордекс" (ЕГРПОУ 42180829)

ООО "Коммерсантъ Кредит Профит" (ЕГРПОУ 41886644)

ООО "ФК "Артемида" (ЕГРПОУ 42152860)

ООО "ФК "Дивион" (ЕГРПОУ 40273607)

Департамент выездных проверок Национального банка в мае этого года осуществил внеплановые инспекционные проверки этих пяти финансовых компаний. По результатам проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к проведению проверки и/или лицо, уполномоченное представлять интересы финансовой компании, отсутствовало в течение первого дня проверки.

Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе и из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки (руководитель объекта проверки или лицо, исполняющее его обязанности на период временного отсутствия руководителя объекта проверки), является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Это предусмотрено требованиями действующего законодательства, а именно статьей 381 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". Решение о применении мер воздействия вступило в силу с 25 июня 2021 года.

С этого дня вышеупомянутые финансовые компании теряют право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует наличия соответствующей лицензии, в том числе:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых выдана лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующих договоров) о предоставлении финансовых услуг, которые имеют как следствие увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых была выдана лицензия.

В то же время отзыв лицензий не лишает финансовое учреждение от обязанности выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.