Минфин сократил поступления от размещения облигаций внутреннего займа в 5 раз

Министерство финансов на состоявшемся 29 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 2,53 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 117,42 млн грн под 8,5% годовых.

Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 743,51 млн грн под 10,99% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 203,19 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 510,53 млн грн под 12% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 76,37 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 554,41 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил шестилетние ОВГЗ на 327,02 млн грн под 12,73% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности по всем выпускам.