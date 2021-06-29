Минфин сократил поступления от размещения облигаций внутреннего займа в 5 раз
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных трехмесячные ОВГЗ были размещены на 117,42 млн грн под 8,5% годовых.
Однолетние ОВГЗ принесли госбюджету 743,51 млн грн под 10,99% годовых.
Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 203,19 млн грн под неизменные 11,3% годовых.
От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 510,53 млн грн под 12% годовых.
Трехлетние ОВГЗ были размещены на 76,37 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 554,41 млн грн под 12,59% годовых.
Кроме того, Минфин разместил шестилетние ОВГЗ на 327,02 млн грн под 12,73% годовых.
Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности по всем выпускам.