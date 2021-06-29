S&P присвоило кредитный рейтинг "Укравтодору"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Inc. присвоило Госагентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") кредитный рейтинг на уровне странового рейтинга Украины после выпуска еврооблигаций под госгарантии.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Fаcebook.

Отметим, что в марте 2021 Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В/В" со стабильным прогнозом.

Как сообщалось, 17 июня на Лондонской фондовой бирже были размещены евробонды на $700 млн под 6,25% на семь лет. Государственное агентство автомобильных дорог Украины впервые стало успешным эмитентом еврооблигаций. Заинтересовались ценными бумагами инвесторы из 140 стран мира.

"Независимая американская корпорация Standard & Poor's предоставила "Укравтодору" кредитный рейтинг инвестиционного уровня "В". Его наличие является важным условием открытого финансового рынка и используется на международном уровне в том числе при проведении переговоров с инвесторами и привлечении средств", - сказано в сообщении.

Рейтинговая оценка эмитента характеризует уровень способности эмитента ценных бумаг своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по долговым обязательствам в отношении долговых обязательств других заемщиков. Суверенный кредитный рейтинг указывает на уровень риска инвестиционной среды страны и используется инвесторами при поиске инвестирования.

Ранее сообщалось, что агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинг "В" еврооблигациям Государственного агентства автомобильных дорог Украины.