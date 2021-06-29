Верховный суд отменил заседание по иску офшоров Суркисов к "Приватбанку" на $350 миллионов
Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, о дате и времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.
При этом указывается также, что "Приватбанк" и Кабинет министров обратились в суд с ходатайством о предоставлении возможности участвовать в судебных заседаниях.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь "Приватбанк" подал кассационную жалобу.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
Как уточнил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.