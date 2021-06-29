В водах Днепра обнаружен 161 загрязнитель, – Счетная палата

В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель, что угрожает здоровью населения Украины и может повлечь экологическую катастрофу.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, говорится в сообщении Счетной палаты.

Сообщается, что показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии, – синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также ухудшается обмелением реки, которое происходит вследствие отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое.

На экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды в рамках реализации Программы на протяжении четырех лет направили 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечение развития информационных систем экологического менеджмента. В то же время использование бассейна реки расчетно за 2017-2020 годы принесло более 100 млрд грн в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 млрд кубометров, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Отмечается, что если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем в 2 тыс. раз больше предусмотренных расходов из бюджета на принятие мер программы по этому направлению.

В целом в течение 2013-2020 годов на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшение качества питьевой воды за счет всех источников финансирования построили и реконструировали канализационные сети водоотведения протяженностью 16,2% плановых объемов; построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные работы на площади 0,1% плановых объемов; 14,3% сооружений ливневой канализации, обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%; созданы системы более чистого производства только на 3 из 162 предприятий – 1,9%.