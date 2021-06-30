Транспортные предприятия увеличили перевозку пассажиров на 1,4%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-мае 2021 года перевезли 1,03 млрд пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-мае 2021 года составил 21,5 млрд пас. км, что на 7% больше к январю-маю 2020 года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в указанном отчетном периоде текущего года воспользовалось 29,9 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 6,8% больше, чем в январе-мае 2020 года, а услугами автомобильного транспорта – 426,9 млн пассажиров (+1,5%).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 20% – до 2,4 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за пять месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 155,4 млн пассажиров (-9% к январю-маю 2020 года), метрополитеном – 174,4 млн (+21,1%), троллейбусами – 236,9 млн (-4%).

Водный транспорт за указанный период перевез 0,1 млн пассажиров.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.