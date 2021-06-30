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Банки смогут продавать физлицам наличную валюту за безналичную гривню

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Банки смогут продавать физлицам наличную валюту за безналичную гривню
Банки смогут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица, осуществляющего такую ​​операцию.

Соответствующее изменение 29 июня утвердило правление Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом, уполномоченным учреждениям также будет разрешено осуществлять покупку и продажу наличной иностранной валюты физлицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений, их обособленных подразделений, пунктах обмена иностранной валюты.

Кроме того, банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет – юридическим лицам.

Также Нацбанк расширил возможности граждан по инвестированию за границу – физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами.

"Изменения предусматривают, что для осуществления инвестиции в иностранные финансовые инструменты торговец будет действовать как брокер (за счет такого физического лица). Так, средства в иностранной валюте будут переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов, открытые в Украине", – говорится в сообщении.

Правление Нацбанка также уточнило перечень исключений из годового е-лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.

В частности, к ним были отнесены операции по возмещению резидентом-должником средств нерезиденту гаранту, исполнившему обеспеченное гарантией или поручительством обязательство резидента-должника перед резидентом-кредитором.

Все указанные изменения в ходе валютной либерализации начнут действовать с 30 июня 2021 года.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Нацбанк
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