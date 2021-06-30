Минтранспорта США планирует запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта Соединенных Штатов издало приказ с предложением запретить продажу билетов на пассажирские рейсы в Беларусь.

Как сообщают в ведомстве, документ основывается на позиции Госдепартамента по поводу принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси, передает УП.

"Запрет обеспечит возможность правительству США делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются национальными интересами США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заинтересованные стороны могут обсуждать приказ до 1 июля.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Минфин США 21 июня ввел санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко". В частности, ограничения ввели против Натальи Эйсмонт - пресс-секретаря Александра Лукашенко, генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Среди организаций санкции введены против КГБ Беларуси и Внутренних войск МВД страны.