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СБУ помешала контрабандистам вывезти партию культурных ценностей времен Киевской Руси

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СБУ помешала контрабандистам вывезти партию культурных ценностей времен Киевской Руси
Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины партии культурных ценностей.

Как  сообщает пресс-центр СБУ,  группа контрабандистов из Киевской области пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, которые датируются периодом Киевской Руси и первого тысячелетия до н.э.

Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправлять контрабанду злоумышленники планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили партию подготовленных предметовстарины, в частности: изделия и украшения периода Киевской Руси и І тысячелетия до н.э., холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта І тысячелетия до н.э.

Экспертиза подтвердила культурную ценность обнаруженных предметов.

На данный момент одному из организаторов сообщили о подозрении по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  СБУ
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