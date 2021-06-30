Долги "Энергорынка" приближаются к 30 миллиардам

Уровень кредиторской и дебиторской задолженностей на государственном предприятии "Энергорынок" приближается к общей сумме в 30 млрд грн.

Об этом говорится в письме компании к СНБО с просьбой способствовать принятию Верховной радой законов, необходимых для предотвращения кризиса на рынке электроэнергии, сообщает проект "Марлин".

Среди основных причин накопления долгов госпредприятия в письме обозначены:

аннексия Автономной Республики Крым;

поставка электроэнергии на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей;

отсутствие полного покрытия себестоимости угля государственными угледобывающими предприятиями;

низкий уровень платежной дисциплины предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

В июне 2020 года парламент принял закон "О мероприятиях, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии". Однако, согласно письму "Энергорынка", реализация закона находится под вопросом. Хотя он и является ключевым инструментом для улучшения эффективности финансовой ситуации на рынке электроэнергии и оздоровления таких крупных госкомпаний, как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

По состоянию на 2021 год ГП "Энергорынок" получил 169 претензий от производителей электроэнергии на сумму 16,1 млрд грн.

В хозяйственных судах Украины находятся на рассмотрении дела по искам производителей электроэнергии к предприятию на 22,3 млрд грн.

В письме "Энергорынок" предупреждает СНБО, что взыскание такой суммы несет риск ареста счетов госпредприятия и банкротства в дальнейшем.

Согласно финотчету компании за первый квартал 2021 года предприятие получило 68,7 млн грн чистых убытков. По состоянию на конец марта предприятие владело активами на 21,9 млрд грн, что на 1,1 млрд грн меньше, чем в марте 2020 года.

У предприятия не было никаких доходов за указанный период, так как прекратило свою деятельность по продаже электроэнергии с введением нового рынка с июля 2019 года. На сегодня вся деятельность предприятия заключается в сопровождении судебных споров, с целью взыскания долгов.