Рада приняла закон о создании единой базы потребителей газа
Документ поддержал 261 народный депутат, передает Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью упрощения механизма присоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.
В частности, изменениями в законе "О рынке природного газа" предлагается уточнить используемую терминологию, а также усовершенствовать общие правила доступа к газотранспортным и газораспределительных системам и газохранилищам.
Кроме того, изменениями в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривается введение автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного ими природного газа в виде отдельной информационной базы данных.
Целью создания такой базы указано "обеспечение центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи".
Регулирование создания такой базы данных, а также ее администратора предложено уполномочить определять Кабинет министров.