Потребительские настроения украинцев в мае ухудшились, – исследование

В мае Индекс потребительских настроений украинцев составил 71,3 пункта, что на 5,9 пункта ниже апрельских показателей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Отмечается, что сокращение индикатора связано со снижением экономических ожиданий.

Так, индекс текущего положения (ИТП) вырос и составил 64,8, что на 4,8 пункта выше апрельских результатов. В частности, индекс текущего личного материального положения составил 57,6, что на 2,3 выше, чем в апреле, а индекс целесообразности больших покупок вырос на 7,4 и составил 72,1.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае значительно снизился – на 13 пунктов – и составил 75,6. Динамика составляющих выглядит следующим образом: индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 80,2 (-12), индекс ожидаемого развития экономики в течение года – 71 (+10,5), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет – 84,9 (-17,6).

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,6 и составил 143,9. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 5,2 и составил 190,2.

Также улучшились ожидания украинцев относительно курса гривни с течение ближайших трех месяцев: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9 п. – 136,2.

"В мае наибольшую позитивную динамику имел индекс целесообразности делать большие покупки. С послаблением карантинных ограничений потребители хотят реализовать отложенный спрос", – отмечают аналитики Info Sapiens.