Рада приняла новую редакцию закона о платежных услугах (обновлено)

Верховная Рада приняла закон "О платежных услугах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4364 во втором чтении проголосовал 241 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, документ призван заменить устаревший закон "О платежных системах и переводе средств в Украине".

Как пояснили в пресс-службе Национального банка Украины, новый закон призван имплементировать в законодательство Украины основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2) и Директивы по электронным деньгам (EMD)..

"Принятый закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие украинского рынка платежных услуг. Его нормы способствуют инновациям в финансовой сфере, устанавливают правила предоставления платежных услуг в Украине и требования к их поставщикам, повышают безопасность и эффективность оказания этих услуг, расширяют круг поставщиков платежных услуг и порядок их деятельности", – сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор также отмечает ключевые изменения, предусмотренные законом: