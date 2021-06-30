Рада приняла новую редакцию закона о платежных услугах (обновлено)
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4364 во втором чтении проголосовал 241 народный депутат.
Согласно пояснительной записке, документ призван заменить устаревший закон "О платежных системах и переводе средств в Украине".
Как пояснили в пресс-службе Национального банка Украины, новый закон призван имплементировать в законодательство Украины основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2) и Директивы по электронным деньгам (EMD)..
"Принятый закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие украинского рынка платежных услуг. Его нормы способствуют инновациям в финансовой сфере, устанавливают правила предоставления платежных услуг в Украине и требования к их поставщикам, повышают безопасность и эффективность оказания этих услуг, расширяют круг поставщиков платежных услуг и порядок их деятельности", – сообщает пресс-служба регулятора.
Регулятор также отмечает ключевые изменения, предусмотренные законом:
- На рынке будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг, среди них – почтовые операторы и даже органы государственной власти при определенных условиях. Появятся новые участники – учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений со счетов, платежные учреждения – аналог небанковских финансовых учреждений, но с расширенным перечнем платежных услуг.
- Будет существовать девять платежных услуг, из них семь – финансовых, две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов). Новые участники рынка смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов именно для нее.
- У небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, почтовых операторов и других поставщиков платежных услуг) появится возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги (сейчас такие возможности доступны только банкам).
- Благодаря новому закону рынок трансформируется, и от небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода. Теперь эти учреждения смогут самостоятельно работать на платежном рынке, что упростит их деятельность.
- Национальный банк и в дальнейшем будет иметь право создавать системы межбанковских расчетов, системы розничных платежей и другие виды платежных систем для выполнения платежных операций.
- Кроме того, центральный банк получил право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать Регуляторную песочницу – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.
- Кроме того, в рамках создания условий для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking) предоставители платежных услуг (в частности, банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора. Национальный банк планирует, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.
- С целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.