Украина с начала года открыла 11 новых экспортных рынков, – Госпродпотребслужба
Об этом сообщила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня мы работаем со странами Европейского Союза, с очень перспективными странами Азии и Африки. В работе – еще около ста экспортных рынков, которые планируется открыть для украинских производителей", – отметила она.
Так, с начала 2021 года для украинских производителей молока и молочных продуктов были открыты рынки Литвы, Японии, Аргентины, Ливии и Кувейта. Для производителей переработанного животного белка открылся рынок Сербии, для производителей столовых яиц – Эфиопии. Литва также открыла рынок для экспорта арахнидов для нужд защиты растений. Со Словакией утвержден сертификат здоровья для импорта живых улиток для разведения из Украины, с Иорданией и Кувейтом – сертификаты на экспорт мелкого рогатого скота.
Также переутверждены 63 формы сертификатов на продукцию животного происхождения со странами-членами СНГ в связи с выходом Украины из Соглашения о сотрудничестве в отрасли ветеринарии.
Кроме того, подписано договор с Северной Македонией о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, что "должно стать дополнительным рычагом для активизации торговли продуктами растительного происхождения".