Украина присоединилась к Глобальной коалиции по цифровой безопасности

Всемирный экономический форум 29 июня объявил о создании Глобальной коалиции по цифровой безопасности, главная цель которой – способствовать ускорению борьбы с вредным контентом в сети.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, к коалиции вместе с Украиной присоединились UNICEF, компании Microsoft и NetClean, а также представители правительств Австралии, Сингапура, Великобритании, США и других стран.

Отмечается, что глобальная коалиция будет развивать четыре направления: действенные практики по стандартам безопасности, повышение баланса конфиденциальности и защиты, честная конкуренция между игроками рынка технологий и эффективная межведомственная сотрудничество для предотвращения вредного контента.

"Всемирная сеть открывает перед человеком безграничные возможности - от развлечений до учебы или ведения бизнеса. Однако это изобретение люди часто используют не в добрых целях. Мошенничество, кибербуллинг, дезинформация в сфере здравоохранения, эксплуатация детей или призывы к насилию, - эти и не только явления приходят в голову, когда мы говорим об опасности в интернете", – говорится в сообщении.

Согласно последним исследованиям Форума, пользователям необходимы инструменты цифровой защиты для минимизации рисков, возникающих в интернете.

"Коалиция нацелена объединить лидеров государственного сектора в этих вопросах и частного бизнеса для того, чтобы сотрудничать над созданием решений, которые помогут создать безопасное цифровое общество для каждого", – подытожили в Минцифры.