Рада упростила ввоз пестицидов и химикатов

Верховная Рада внесла изменения в закон "О пестицидах и агрохимикатах" в части правил ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2289 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Законом исключается введенная с 2016 года норма, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине пестицидов является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады выступало против принятия этого законопроекта.

Эксперты отмечали, что исключение требования о проведении государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в стране производства может привести к тому, что на территорию Украины будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, которые являются непризнанными ни в Украине, ни в стране, в которой они производятся. Единственным основанием для их ввоза станет разрешение Минприроды, что создает предпосылки для коррупционных правонарушений.

"Кроме этого, территория Украины может стать базой для проведения исследований и испытаний созданных за рубежом и незарегистрированных нигде пестицидов неизвестного качества, что может оказать негативное влияние на экологию. К тому же исключение упомянутого положения может привести к ввозу и применению в Украине пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию в стране производителя по разным причинам, включая их вредное воздействие", – подчеркивается в выводах экспертов парламента.

Экспертное управление ВР отмечает, что это не соответствует статьям 16 и 50 Конституции, которые гарантируют обеспечение в Украине экологической безопасности, поддержание экологического равновесия на ее территории, сохранение генофонда Украинского народа и право каждого на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.