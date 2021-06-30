Цены на строительно-монтажные работы за год выросли на 17%, – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в мае 2021 года возросли на 16,8% по сравнению с маем 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, цены увеличились во всех сегментах строительства: в жилом строительстве рост составил 10,6%, в нежилом – 15,3%, в инженерном – 22,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость работ по строительству жилых зданий в мае возросла на 1,3%, нежилых – на 2%, инженерных сооружений – на 1,4%.

С начала года рост цен на стройработы составил 14,2%.

Как сообщалось, в 2020 году цены на стройработы возросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2019 году – на 6%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2021 года увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,31 млн кв. м.