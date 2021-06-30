Рада одобрила новое законодательство о детском питании

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №4554 в первом чтении проголосовали 332 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано приведение законодательства Украины в сфере производства и оборота детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС. При этом предложено признать утратившим силу действующий закон "О детском питании".

В то же время законопроектом предусмотрено дополнить ряд других законов положениями, которыми определяются требования к пищевым продуктам, предназначенным для кормления детей от 0 до 3 лет.

При этом Минздрав получит полномочия по утверждению отдельных показателей качества пищевых продуктов, ряда требований к конкретным видам пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, для специальных медицинских целей и для контроля веса.

Кроме того, законопроектом предложено определить размер санкций в виде штрафа за нарушение требований законодательства в сфере безопасности и качества детского питания, а также перечень обязательной дополнительной информации о детском питании, которая должна предоставляться потребителям в дополнение к общему списку обязательной для всех пищевых продуктов информации.

Также законопроектом вводится запрет рекламы детских смесей с четко определенными исключениями с целью уменьшения влияния производителей детского питания на решение матерей о прекращении кормления грудью, а также штрафы за нарушение этого запрета.