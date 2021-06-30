Qatar Airways отменила комиссии при возврате билетов до конца лета

Авиакомпания Qatar Airways сделала все свои авиабилеты, в том числе на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь", полностью возвратными до конца лета 2021 года.

Новая политика применяется для бронирований, которые совершены до 31 августа 2021 года и включают вылеты до 31 мая 2022 года, передает avianews.com.

В соответствии с этими правилами пассажир вне зависимости от того, по какому тарифу он купил билет и в каком классе летит, может вернуть полную стоимость авиабилета без применения штрафов и сборов за возврат.

Авиакомпания вернет деньги на ту же карту, с которой проводилась оплата. Если билет частично использован, то возврату подлежат неиспользованная часть тарифа и сборов.

Также пассажир может бесплатно неограниченное число раз изменять маршрут или дату перелета. Для этого необходимо выполнить обмен билета на новый до вылета изначального рейса. Сделать это можно на сайте Qatar Airways или через колл-центр авиакомпании, если билет покупался напрямую у авиаперевозчика, или обратившись в свое агентство.

В случае с обменом билета авиакомпания не взимает штрафы, но если новое бронирование будет стоить больше первоначального, то необходимо будет доплатить разницу тарифов и сборов. К примеру, если новый билет стоит $700, а старый стоил $600, пассажиру выставят счет на оплату $100 разницы.

Еще одна опция данной политики Qatar Airways позволяет обменять неиспользованную часть билета на ваучер. Его номинал будет на 10% больше стоимости изначального бронирования. Ваучер можно использовать для покупки новых авиабилетов авиакомпании.