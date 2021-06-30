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Apple открыла офис в Украине

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Apple открыла офис в Украине
Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. А только вчера в компании появилась поддержка на украинском. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции", – написал Федоров.

По его словам, Apple планирует самостоятельно ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

"Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей. Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями", – также отметил Федоров.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении услуг, предоставляемых технологическими компаниями (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другими). Теперь они будут включать НДС в стоимость реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее о введении такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook

Топ коментарі

  • вальтер
    ПО ПРИЧИНi ??? - через те що
    ДОСТОЙНО ??? - гiдно
    СТИКНЕТЬСЯ ??? - зiткнеться
    НАДIЮСЬ ??? - сподiваюся

    Не соромно робити такi прикрi помилки?
    Чи в эрэфии досi не навчилися перекладати?
  • jklpqrs
    Привет, сири. Отправь Зеленскому сообщение, что его пасодют.
  • jklpqrs
    это имеет отношение к сообщениям от сири. а это уже прямая связь с офисом яблока в Киеве.
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