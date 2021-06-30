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Нацбанк упростил применение бизнесом корпоративных платежных карт

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Нацбанк упростил применение бизнесом корпоративных платежных карт
Национальный банк Украины расширил возможности применения бизнесом корпоративных платежных карт (электронных платежных средств). Для этого регулятор осовременил порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:

  • предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные к его счету;
  • разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты.

Кроме того, регулятор:

  • упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;
  • определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.

Такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 25 июня 2021 года №60 "Об утверждении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", что вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнесовых) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ
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