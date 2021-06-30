Гватемала потребовала от Росси вернуть деньги из-за срыва поставок вакцин

Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги, уже уплаченные за вакцину от COVID-19 "Спутник V", из-за того, что дозы не были поставлены.

Об этом заявила министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес, передает Голос Америки.

Правительство этой страны в начале апреля заплатило около $80 млн за поставку 8 миллионов доз вакцины, но до сих пор получило лишь 150 тысяч доз.

Флорес сообщила, что Гватемала дала Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за сбыт вакцины за рубежом, 20 дней на доставку обещанных доз.

В свою очередь представитель РФПИ сообщил, что дополнительные поставки вакцин поступят в Гватемалу в ближайшее время, передает Интерфакс.

"Еще один самолет с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий прибудет в начале следующей, чтобы продолжить выполнение обязательств по контракту", – заявил директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.