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Рада разрешит инспекторам по парковке штрафовать за остановку машины на местах для инвалидов

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Рада разрешит инспекторам по парковке штрафовать за остановку машины на местах для инвалидов
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 219 Кодекса об административных правонарушениях (относительно расширения полномочий инспекторов по парковке для защиты интересов лиц с инвалидностью)".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №4594 в первом чтении проголосовали 289 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке является повышение уровня защиты прав лиц с инвалидностью на парковку транспортных средств на специально отведенных для этого местах.

Для этого предлагается внести изменения в часть третьею статьи 219 Кодекса об административных правонарушениях, предоставив право инспекторам по парковке рассматривать дела и налагать взыскания за административные правонарушения, предусмотренные не только частями первой, третьей и шестой статьи 122 КоАП, но и частью пятой этой статьи (остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а так же создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью").

Автор: Михайло Орлюк

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