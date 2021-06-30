Фонд гарантирования продал землю "Родовид Банка" по цене в 10 раз ниже начальной

ООО "Лентимекс Украина" (Киев) стало победителем аукциона Фонда гарантирования вкладов физлиц по продаже земельного участка "Родовид Банка" общей площадью 113,5 га, расположенного в Оболонском районе Киева с предложением 370 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "ProZorro.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, "Лентимекс Украина" стал победителем голландского этапа торгов со стартовой ценой 370 млн грн. Закрытые ценовые предложения во время аукциона поданы не были.

По данным Единого госреестра юрлиц и фзлиц-предпринимателей, "Лентимекс Украина" создано 18 июня 2021 года с уставным капиталом 20 тыс. грн. Основным видом деятельности компании указана покупка и продажа собственной недвижимости.

Учредителем компании указана словацкое ООО "Лентимекс", конечным бенефициаром – Мартин Липтай (Словакия, 35%) и Иван Проппер (Швейцария, 65%).

Проппер также является основателем и CEO сети HG Hotels гостиничного оператора Hoteles & Gestión Group. В сеть входят курортные и городские гостиницы в Испании.

Напомним, этот актив впервые был выставлен на торги в системе "ProZorro.Продажи" в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн. После этого объект неоднократно выставлялся на торги со сниженной ценой, но безуспешно.

Целевое назначение земельного участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Указанный земельный участок находится в залоге НБУ под рефинансирование "Родовид Банка" (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и изначально принадлежал фирме "Баски Плюс-2004", близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В 2016 году бывший временный администратор "Родовид Банка" Сергей Щербина оценивал этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, – в 10 млрд грн.

Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.