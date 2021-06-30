Служба спецсвязи без тендера купила новых внедорожников на 10 миллионов

Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 18 июня заказала ООО "Мегакарс" легковых автомобилей повышенной проходимости (4х4) специального назначения (дооборудованных) на 9,89 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит девять полноприводных пикапов Mitsubishi L200 по 1,1 млн грн за штуку. Каждый автомобиль должен иметь дизельный двигатель, кондиционер (климат-контроль), подогрев сидений, две фронтальные подушки безопасности, а также дополнительное оборудование: бортовой инструмент и домкрат, огнетушитель, аптечка, зимние шины на стальных дисках, защитный поддон, металлическую защиту двигателя, тент багажного отсека, фаркоп и радиостанцию ​​типа Motorola DM4600E.

В автосалонах цены на Mitsubishi L200 без дополнительного оборудования стартуют от 978 тыс. грн (специальная цена 939 тыс. грн).

ООО "Мегакарс" получило заказ без конкуренции, по новой процедуре для оборонных закупок – "Упрощенные торги с применением электронной системы закупок". Она начала действовать в этом году с вступлением в силу закона "Об оборонных закупках".

Директором ООО "Мегакарс" является Леонид Харун, учредитель – экс-нардеп от "БПП", экс-руководитель ГП "Антонов" Михаил Гвоздев.