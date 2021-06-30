Кабмин утвердил программу повышения качества питьевой воды стоимостью 29 миллиардов

Кабинет министров на своем заседании в среду, 30 июня, одобрил законопроект "Об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы, которая призвана заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

Согласно законопроекту, на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой в 2022-2026 годах планируется выделить 28,59 млрд грн. Из них более 16,95 млрд грн составят средства государственного бюджета, еще 11,64 млрд грн – из других источников. В 2022 году речь идет о финансировании в размере более 3 млрд грн.

После одобрения Правительством законопроект будет передан на рассмотрение соответствующего Комитета Верховной Рады.

"В Украине в аварийном состоянии находятся 35% водопроводных сетей и 38% сетей водоотведения, поэтому качество воды вызывает вопросы. В то же время в некоторых областях до сих пор наблюдается подача воды по графику или использование привозной. Поэтому надлежащее финансирование мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, а это, в частности, финансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта водопроводных сетей, очистных сооружений, сетей водоотведения и т.д., – это важнейшая задача государства. И мы рассчитываем на поддержку народных депутатов в этом вопросе", – подчеркнул Алексей Чернышев.