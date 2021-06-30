НКРЭКУ обнаружила признаки коррупционных схем на государственном "Николаевоблэнерго"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение направить в Фонд госимущества (ФГИ), Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы материалы о нанесении убытков государственному АО "Николаевоблэнерго" должностными лицами компании.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду, 30 июня, на основании плановой проверки деятельности компании, передает Интерфакс-Украина.

НКРЭКУ также приняла решение о снижении тарифа на распределение электроэнергии "Николаевоблэнерго" на протяжении 2021-2023 годов на общую сумму более 240 млн грн, в которую включены 182,5 млн грн суммы избыточно полученного дохода компанией в 2019-2020 годах и 58 млн грн профицита средств, полученных от присоединения заказчиков к электросетям за тот же период.

Кроме того, комиссия наложила штраф на "Николаевоблэнерго" за нарушение лицензионных условий по распределению электроэнергии на сумму 170 тыс. грн вместо первоначально планируемого штрафа 1,7 млн грн.

"Я не вижу смысла накладывать максимальный штраф на фактически государственное предприятие. Я предложил бы наоборот: авансом применить минимальный штраф 170 тыс. грн, но мы видим в проверке признаки злоупотреблений со стороны должностных лиц и даже признаки коррупционных действий", − отметил в ходе заседания председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, "Николаевоблэнерго", в частности, подключало по заниженной цене потребителей к сети, нанося соответствующие убытки предприятию.

"Поэтому сумму штрафа давайте снизим, однако обязательно обратимся к правоохранительным органам, которые должны расследовать эти вопросы и привлечь к ответственности винновых лиц, если это будет доказано", − предложил Тарасюк комиссии.

По информации НКРЭКУ, в ходе проверки деятельности "Николаевоблэнерго" был выявлен ряд нарушений, в частности, в подаче отчетности по соблюдению стандартов качества, выполнению инвестиционных программ за 2019-20 годы и получении компанией дополнительного дохода за тот же период.

Также был зафиксирован профицит средств от предоставления услуг по присоединению к электрическим сетям.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров согласовал возложение исполнения обязанностей гендиректора АО "Николаевоблэнерго" на Сергея Клочко, который ранее входил в правление "Черкассыоблэнерго", а в 2015-2020 года занимал должность первого вице-мэра Умани.

Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 70% акций "Николаевоблэнерго".