С 1 июля повышаются минимальные пенсии для 5 миллионов пенсионеров

С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, повышена минимальная пенсия.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Так, с 1 июля повышается:

минимальная пенсия - с 1 769 грн до 1 854 грн;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перечислялась.

Повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров.

С 1 октября 2021 года в соответствии с постановлением правительства от 22 февраля 2021 года №127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2 500 грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

Повышение пенсий с 1 октября будет касаться почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной минимальной зарплаты с 6 500 грн).