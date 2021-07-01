Зеленский подписал закон о повышении пенсий для чернобыльцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для І группы инвалидности не могут быть ниже 6000 грн, для ІІ группы инвалидности - 4800 грн, для ІІІ группы инвалидности и детей с инвалидностью – 3700 грн.

Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме положений о минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.