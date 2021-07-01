В Украине зафиксировали 705 новых случаев COVID-19

На утро 1 июля в Украине зафиксировали 705 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 28 детей и 18 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 464 человека, умер 51 пациент, выздоровело – 1 719. В то же время совершили 49 038 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 235 801 человек, выздоровело – 2 168 387, летальных случаев зафиксировали 52 391, провели 10 861 246 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 965 660 человек, за прошедшие сутки – 93 186. Полностью иммунизированы – 710 996 украинцев.

Днем ранее, 30 июня, сообщали о 633 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 29 июня – о 182 новых случаях.