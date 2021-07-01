Ракета SpaceX вывела на орбиту четыре военных спутника

Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США.

Как сообщают в компании-разработчике SpaceX, запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), передает Интерфакс-Украина.

Ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов, в том числе четыре для Управления космических разработок Пентагона, а также еще три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.