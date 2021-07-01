Цены на газ в Европе выросли до $431 за тысячу кубометров

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля на хабе TTF в Нидерландах выросла до $431 за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа прибавила 31%, а с начала года - 80%.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $271 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что первую половину июля магистрали российских газопроводов "Северный поток" и "Ямал-Европа" будут на ремонте, в то же время "Газпром" снова отказалася наращивать транзит через Украину. В Азии также растут цены на газ на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей будет под вопросом.

На данный момент наполненность газохранилищ Евросоюза находится на минимальном уровне за всю историю наблюдений (47,2% по данным Gas Infrastructure Europe по итогам 29 июня), что на 15,13 пункта ниже среднего значения за последние пять лет. Отказ "Газпрома" от бронирования транспортных мощностей через Украину на июль на аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) "Газпром" не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Ранее в этом году "Газпром" также не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, "Ямал-Европа" (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.