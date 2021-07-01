Нацбанк намерен покинуть еще один директор департамента

Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук сообщил, что намерен завершить работу в Нацбанке.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ – куратором Департамента финансовой стабильности", – написал Ваврищук.

Напомним, 30 июня руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе подал в отставку из-за несогласия с политикой руководства регулятора. Об этом сообщил глава департамента Александр Бевз.

По его словам, сегодня НБУ "далеко отошел" от стандартов прозрачного принятия решений, независимости работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы, а также автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

Бевз уточнил, что заявления также подали заместитель директора департамента Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитирий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, а также заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарина Дашкевич и главные эксперты этого управления.