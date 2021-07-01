Всемирный банк выделил "Укргидроэнерго" $212 миллионов на energy storage и СЭС

Совет директоров Всемирного банка утвердил пакет финансирования в размере $212 млн на реализацию проекта "Украина – Повышение стойкости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") ".

Как сообщают во Всемирном банке, соответствующее решение было принято 30 июня, передает Finbalance.

"Проект даст возможность увеличить гибкость украинской энергетической системы, что поможет в синхронизации с европейской энергосетью и декарбонизации энергетического сектора", – отметили в ВБ.

Речь идет о привлечении займов в $117 млн от Международного банка реструктуризации и развития, а также в $34 млн – от Фонда чистых технологий. Также Фонд выделит грант на $1 млн.

Средства будут направлены на установку литий-ионных систем накопления энергии мощностью 197 МВт на территории четырех станций "Укргидроэнерго", которые планируется привлечь для оказания вспомогательных услуг регулирования частоты и активной мощности, в частности резерва поддержания частоты и резерва восстановления частоты. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.