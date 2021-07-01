В Украине запустили рынок земли, уже проданы первые десятки участков (обновлено)

С 1 июля вступает в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная рада приняла в марте 2020 года.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, по состоянию на 14 часов 1 июня в реестре уже зарегистрировано 33 новых соглашения относительно земли сельскохозяйственного назначения.

"Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория", – цитирует министра пресс-служба Минюста.

По словам Малюськи, для регистрации сделок с землей было разработано новое программное обеспечение.

"Программное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических препятствий для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему", – заверил министр.

При этом он напомнил, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать с 2024 года. Сейчас же наступает этап "ограниченного рынка земли", когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га. После окончания этого срока максимальный лимит на покупку земли увеличивается до 10 тыс. га.

Юрлица до 2024 года покупать землю сельхозназначения не смогут. Исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет.

При этом иностранцы смогут покупать украинские земли только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, запуск рынка будет способствовать росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Свои земельные участки имеют около 7 млн украинцев. По данным Министерства экономики, стоимость гектара земли сразу после запуска рынка будет составлять 50-60 тыс. грн.