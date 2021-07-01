Мартыновский спиртзавод продали в 2,2 раза дороже стартовой цены

В среду, 30 июня, состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Мартыновского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, по результатам торгов, в госбюджет должно поступить 68,1 млн грн.

Отмечается, что за право собственности боролись трое участников, которые увеличили стартовую стоимость лота в 2,2 раза.

Предприятие находится в селе Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.

Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15,7 тыс. кв. м, размер земельных участков – 79,57 га.

Согласно данным сайта " ProZorrо.Продажи", победителем аукциона стало ООО "СТК Киев-Инвест". Также за лот боролись ООО "Таймкол" и ООО "УДК-Транс".

В Фонде госимущества подчеркнули, что победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет – только после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

Если победитель отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 3,1 млн грн будет перечислен в госбюджет, а право на подписание протокола и заключения договора перейдет к участнику, который занял второе место.

В пресс-службе напомнили, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".