"Укрзализныця" перечислила в госбюджет 750 миллионов дивидендов за 2019 год

АО "Укрзализныця" в полном объеме перечислила дивиденды за 2019 года на 750 млн грн, которые были отсрочены в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, в госбюджет перечислено 30% прибыли по результатам работы в 2019 году – 750 млн грн. Кроме того, 70% прибыли – более 1,7 млрд грн – направили на покрытие убытков прошлых лет.

"Общество оптимизировало операционные расходы, в первую очередь направляет средства на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, что позволит нарастить объемы перевозок. Также есть план получения дополнительных доходов, в частности, за счет реализации непрофильных активов, продажи металлолома, снижения налоговой нагрузки", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили, что за 2019 год компания перечислила в госбюджет почти 11,9 млрд грн налогов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн, однако по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.