Набсовет выбрал нового гендиректора аэропорта "Борисполь"

Наблюдательный совет ГП "Международный аэропорт "Борисполь" определил Алексея Дубревского победителем открытого конкурса на должность генерального директора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что Дубревский имеет 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктурой. В частности, в разные периоды он работал в таких компаниях как в LufthansaAG, КП "Международный аэропорт "Донецк" им. С.С. Прокофьева", "Международный аэропорт Рас-эль-Хайма" (ОАЭ).

Последние 2 года он занимал должность директора КП "Международный аэропорт "Запорожье".

В Мининфраструктуры подчеркнули, что среди первоочередных задач Дубревского в "Борисполе" – улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Также среди ключевых приоритетов – расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков.

Напомним, конкурс на должность генерального директора "Борисполя" был объявлен 12 мая. До конца октября 2020 года гендиректором ГП "Международный аэропорт Борисполь" был Павел Рябикин, которого назначили главой Государственной таможенной службы.