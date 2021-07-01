ОККО получила кредит ЕБРР после избавления от нефтетрейдера с огромным долгом

Спор Государственной фискальной службы (ГФС) с некогда одним из крупнейших нефтетрейдеров страны "Энерготрейд-ресурс" (ранее - ЧП "ОККО-Нефтепродукт"), у которого свыше 640 млн грн налоговых требований, поставлен на паузу.

Об этом сообщают Вести.

18 июня 2021 года Ивано-Франковский окружной админсуд остановил производство в этом деле, назначив в нем судебную экспертизу. Материалы дела будут отправлены в Киевский НИИ судебных экспертиз, имеющий славу "неспешной организации", отмечает издание.

Спор с ГФС "ОККО-Нефтепродукт" начал еще в 2018 году из-за доначисления налоговых обязательств в 640 млн грн. Первую инстанцию истец выиграл, но осенью 2020-го нефтетрейдер проиграл в Восьмом апелляционном админсуде, подтвердившем все претензии фискалов.

В октябре того же года ЧП оказалось в реестре субъектов хозяйствования, имеющих долг перед бюджетом на сумму 1,7 млрд грн.

К тому времени компания уже была переименована в "Энерготрейд-ресурс" и сменила собственника – вместо владельца OKKO и концерна "Галнафтогаз" Виталия Антонова, проблемный должник был переоформлен на ивано-франковскую компанию "Укрсервис", отмечает издание.

В декабре Верховный суд отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где он теперь и завис на неопределенное время.

Издание отмечает, что вскоре после этой замены и выхода "ОККО-Нефтепродукта" из структуры OKKO Group, компания Антонова получила очередной транш кредита от ЕБРР на $35 млн, в рамках общего кредитования на сумму $135 млн.

"Очевидно, что незакрытый спор на огромную сумму с ГФС, с потенциальными санкциями в виде ареста счетов и возможным банкротством, создавали более чем неприемлемые риски для реализации этого проекта", - отмечает издание – Поэтому, вероятнее всего, проблемную компанию, не горевшую желанием платить налоги, и вывели "от греха подальше" из структуры OKKO Group".