Правоохранители заблокировали незаконное возмещение НДС на 400 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в подделке регистрационных документов общественной организации и хищении бюджетных средств на 400 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГФС, организаторы группировки зарегистрировали на подставных лиц более 40 объектов хозяйствования. Используя реквизиты указанных предприятий, они создавали видимость деятельности псевдо-общественных организаций с использованием труда лиц с ограниченными возможностями.

Отмечается, что за полтора года эти компании заявили в бюджетное возмещение более 400 млн грн НДС, более 100 млн было незаконно возмещено.

Во время обысков в производственных, офисных , складских и жилых помещениях правоохранители обнаружили материальные ценности, компьютерную технику, печатки, черновые записи. Кроме того, был установлен факт отсутствия производственных мощностей, где якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями. За юридическими адресами также отсутствовали предприятия и их должностные лица.