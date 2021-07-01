Рада разрешила выдавать гарантийные талоны на технику в электронном виде

Верховная Рада внесла изменения в закон "О защите прав потребителей" в части введения гарантии в электронном виде.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №4185 в первом чтении проголосовало 330 народных депутатов, после чего 335 нардепов поддержали его принятие во втором чтении и в целом.

Законом на законодательном уровне разрешено предоставлять в электронном виде эксплуатационные документы, в том числе на сложную электротехнику, при гарантийном обслуживании товаров.

В частности, ст. 7 закона "О защите прав потребителей" дополнена пунктом, которым предусматривается, что "субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару в электронном виде на официальном сайте производителя)".

Согласно пояснительной записке к документу, поскольку потребители все больше товаров покупают через интернет-магазины, многие компании предлагают потребителям регистрацию в личных кабинетах с целью предоставления доступа к эксплуатационным документам.

"Вместе с тем, на сегодняшний день потребителям приходится хранить инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. А в случае потери гарантийного талона или фискального чека потребители автоматически теряют право на получение гарантийного обслуживания или замены товара… Поэтому возникла необходимость урегулировать на законодательном уровне предоставления эксплуатационных документов в электронном виде", – отмечают авторы документа.