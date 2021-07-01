Кабмин направил на подготовку специалистов 42 миллиарда

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа на подготовку 189 тыс. специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, а также на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, на это правительство направил 42,5 млрд грн.

Постановление разработано Минэкономики при участии Минобразования и других заказчиков с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда.

"Мы анализируем потребности рынка труда. Поэтому в этом году Минэкономики впервые предлагает отдавать предпочтение инженерно-техническим и природным специальностям во время формирования госзаказа. На сегодняшний день такие специалисты не только востребованы на рынке, но и являются высокооплачиваемыми", – отметил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

На обеспечение госзаказа на 2021 год Кабмин направил 42,5 млрд грн, в частности на:

подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогические кадры – 39,8 млрд грн;

подготовку рабочих кадров – 567,4 млн грн;

повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – 2,2 млрд грн.

Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов:

37 466 профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 бакалавров;

59 986 магистров.

Отмечается, что госзаказ на подготовку бакалавров, по сравнению с 2020 годом, увеличен по таким отраслям и специальностям, как "Кибербезопасность", "Микто- и наносистемная техника", "Биотехнологии и биоинженерия", "Биомедицинская инженерия", "Авионика", "Агрономия", "Водные биоресурсы и аквакультура".

Также в 2021 году госзаказом предусмотрена подготовка научных и научно-педагогических кадров, из которых 4 319 аспирантов и 428 докторантов.