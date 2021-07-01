Смелянский анонсировал разработку стратегии "Укрпошты" до 2026 года

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, которому на днях продлили трудовой контракт еще на два года, сообщил, что планирует разработать стратегию работы компании на пять лет.

Об этом он написал на странице в Facebook.

В частности, он очертил для себя и команды главные цели и задачи "Укрпошты" на ближайшие два года. Среди них:

разработать и утвердить стратегию развития "Укрпошты" на 2022-2026 годы с целью увеличить доход до $1 млрд;

обеспечить доступность цифровых, почтовых и банковских услуг на 100% территории страны, запустив более 2 тыс. передвижных отделений и проведя полную цифровизацию "Укрпошты";

запустить почтовый банк, который в течение 5 лет войдет в топ-5 банков Украины по количеству клиентов и сэкономит государству более 10 млрд грн за 4 года;

построить первые за более 40 лет автоматизированные сортировочные центры и депо для обработки почты;

либерализовать в одностороннем порядке и осовременить почтовое законодательство, приведя его в соответствие к европейскому и приняв новый почтовый закон.

привлечь крупного международного инвестора в капитал "Укрпошты" на более чем 25%.

Напомним, наблюдательный совет "Укрпошты" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности генерального директора компании до 30 июня 2023 года.