Рада одобрила выделение из госбюджета 1 миллиарда на "Большую реставрацию" Зеленского

Верховная Рада одобрила проект закона о внесении изменений в госбюджета на 2021 с целью выделения средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5551-2 в первом чтении проголосовали 322 народных депутата.

Законопроектом предложено увеличить на 1 миллиард гривен расходы Министерства культуры и информационной политики на финансирование новой бюджетной программы "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности" за счет уменьшения на такую ​​же сумму расходов министерства на финансирование бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что к проекту закона не представлено необходимое финансово-экономическое обоснование (включая расчеты), в том числе о предлагаемом объеме финансирования таких проектов с учетом реальной потребности в средствах, в том числе, в региональном и объектовом разрезах, а также о последствиях уменьшения финансирования по бюджетной программе "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".

Как сообщалось, ранее Министерство культуры и информационной политики опубликовало перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация", анонсированного президентом Владимиром Зеленским.

Среди утвержденных – по три проекта в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", заповеднике "София Киевская", историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" и историко-культурном заповеднике "Качановка".

По одному проекту утверждены для заповедника "Древний Галич", Национального художественного музея Украины, Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского, Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого и Национального академического драматического театра имени М. Заньковецкой.

Кроме того, предусмотрена реставрация объектов в составе пяти замков во Львовской и Тернопольской областях, а также реставрация здания музея Тараса Шевченко в Каневе.